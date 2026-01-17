Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068457770.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом - РИА Новости, 17.01.2026
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом
Российские военнослужащие уничтожили восемь единиц техники боевиков ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:58:00+03:00
2026-01-17T05:58:00+03:00
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_350:106:1584:1032_1920x0_80_0_0_dc5888bfb2ce15c600f72b80addeea40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом

РИА Новости: российские военные уничтожили восемь единиц техники ВСУ в Жовтневом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили восемь единиц техники боевиков ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным "Чистый".
"В Жовтневом наши операторы дронов и артиллеристы уничтожили восемь единиц бронетехники ВСУ, в том числе и западного производства", — сообщил "Чистый".
Минобороны России в пятницу сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала