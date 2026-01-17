https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068457770.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом - РИА Новости, 17.01.2026
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом
Российские военнослужащие уничтожили восемь единиц техники боевиков ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:58:00+03:00
2026-01-17T05:58:00+03:00
2026-01-17T05:58:00+03:00
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_350:106:1584:1032_1920x0_80_0_0_dc5888bfb2ce15c600f72b80addeea40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Жовтневом
РИА Новости: российские военные уничтожили восемь единиц техники ВСУ в Жовтневом