Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности при освобождении населённого пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чистый".

По его словам, подготовка к переправе заняла длительное время, военнослужащие действовали скрытно, применяя доски и ветки для обустройства импровизированного перехода.

"Была долгая подготовка к переходу. Использовали подручные материалы — доски, ветки. Закладывали реку, создавали что-то вроде плотины", — сообщил стрелок.

Погодные условия сыграли на руку российским подразделениям, отметил он.

"Потом помогла погода. Заходили в снег спокойно, тихо. Это помогло незаметно пробраться и зачистить населённый пункт", — добавил "Чистый".

Он отметил, что противник не ожидал подобного манёвра.

ВСУ были в панике, бежали, побросав всё своё имущество", — рассказал боец.