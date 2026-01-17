Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068456879.html
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур - РИА Новости, 17.01.2026
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур
Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности при освобождении населённого пункта Жовтневое в Запорожской РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:38:00+03:00
2026-01-17T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a5e16fdc415cfb97287b0ed31d3d364f.jpg
https://ria.ru/20260116/svo-2068426562.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e15efe1a887c8c9c4f0d648c686833f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур

Российские военные форсировали реку Гайчур, используя подручные средства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности при освобождении населённого пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чистый".
По его словам, подготовка к переправе заняла длительное время, военнослужащие действовали скрытно, применяя доски и ветки для обустройства импровизированного перехода.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 21:50
"Была долгая подготовка к переходу. Использовали подручные материалы — доски, ветки. Закладывали реку, создавали что-то вроде плотины", — сообщил стрелок.
Погодные условия сыграли на руку российским подразделениям, отметил он.
"Потом помогла погода. Заходили в снег спокойно, тихо. Это помогло незаметно пробраться и зачистить населённый пункт", — добавил "Чистый".
Он отметил, что противник не ожидал подобного манёвра.
"ВСУ были в панике, бежали, побросав всё своё имущество", — рассказал боец.
Минобороны в пятницу сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала