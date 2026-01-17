https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068456879.html
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур - РИА Новости, 17.01.2026
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур
Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности при освобождении населённого пункта Жовтневое в Запорожской РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:38:00+03:00
2026-01-17T05:38:00+03:00
2026-01-17T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a5e16fdc415cfb97287b0ed31d3d364f.jpg
https://ria.ru/20260116/svo-2068426562.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e15efe1a887c8c9c4f0d648c686833f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал, как ВС России формировали Гайчур
Российские военные форсировали реку Гайчур, используя подручные средства
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности при освобождении населённого пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чистый".
По его словам, подготовка к переправе заняла длительное время, военнослужащие действовали скрытно, применяя доски и ветки для обустройства импровизированного перехода.
"Была долгая подготовка к переходу. Использовали подручные материалы — доски, ветки. Закладывали реку, создавали что-то вроде плотины", — сообщил стрелок.
Погодные условия сыграли на руку российским подразделениям, отметил он.
"Потом помогла погода. Заходили в снег спокойно, тихо. Это помогло незаметно пробраться и зачистить населённый пункт", — добавил "Чистый".
Он отметил, что противник не ожидал подобного манёвра.
"ВСУ
были в панике, бежали, побросав всё своё имущество", — рассказал боец.
Минобороны в пятницу сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области
.