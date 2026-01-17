https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068456359.html
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ
17.01.2026
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ
Военнослужащие России взяли в плен боевика ВСУ, выведали у него информацию о месте дислокации противника на участке фронта на красноармейском направлении
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ
Морпехи получили разведданные от боевика ВСУ и нанесли удары по противнику
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие России взяли в плен боевика ВСУ, выведали у него информацию о месте дислокации противника на участке фронта на красноармейском направлении, а затем нанесли удары по скоплениям украинских солдат, заявил РИА Новости помощник снайпера 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным "Грибан".
Полк действует в интересах группировки войск "Центр".
Как рассказал "Грибан", пленный сообщил данные о численности личного состава и местах дислокации подразделений ВСУ
на данном участке фронта.
"При пленении противник сдался и передал нам информацию, сколько их находится в этом квадрате. Эти сведения помогли нашей артиллерии и операторам FPV-дронов нанести точные удары по выявленным группам", - рассказал "Грибан".