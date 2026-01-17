Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие России взяли в плен боевика ВСУ, выведали у него информацию о месте дислокации противника на участке фронта на красноармейском направлении, а затем нанесли удары по скоплениям украинских солдат, заявил РИА Новости помощник снайпера 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным "Грибан".