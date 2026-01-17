Рейтинг@Mail.ru
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 17.01.2026
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ - РИА Новости, 17.01.2026
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ
Военнослужащие России взяли в плен боевика ВСУ, выведали у него информацию о месте дислокации противника на участке фронта на красноармейском направлении, а... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:25:00+03:00
2026-01-17T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские морпехи получили разведданные от боевика ВСУ

Морпехи получили разведданные от боевика ВСУ и нанесли удары по противнику

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие России взяли в плен боевика ВСУ, выведали у него информацию о месте дислокации противника на участке фронта на красноармейском направлении, а затем нанесли удары по скоплениям украинских солдат, заявил РИА Новости помощник снайпера 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным "Грибан".
Полк действует в интересах группировки войск "Центр".
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 21:50
Как рассказал "Грибан", пленный сообщил данные о численности личного состава и местах дислокации подразделений ВСУ на данном участке фронта.
"При пленении противник сдался и передал нам информацию, сколько их находится в этом квадрате. Эти сведения помогли нашей артиллерии и операторам FPV-дронов нанести точные удары по выявленным группам", - рассказал "Грибан".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
