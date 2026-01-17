ВС России соорудили специальную переправу для штурма Жовтневого

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ рассказали, что для освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области они соорудили специальную переправу через реку из подручных средств, соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.

Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки "Восток" в ходе активных боевых действий форсировали реку Гайчур и освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области , сломив сопротивление противника на заранее подготовленном рубеже обороны.

"Использовали в основном местность, морозы - накидали через речку соломы, деревьев. Она, когда льдом покрылась, было очень жестко, и вполне могли пройти, проехать. Разведка доложила о том, что есть узкий участок местности через реку. Мы проверили по картам, посмотрели - оказалось, такой участок местности", - сказал боец ВС РФ "Гризли".

По его словам, российским военнослужащим сильно помогли морозы, которые создали "природную переправу".

"Погода помогла во время заморозков нам вполне спокойно пересечь этот участок местности, там закрепиться и начинать накопление личного состава для дальнейшего продвижения по населенному пункту. Работали стандартно двойками, тройками, сразу по нескольким направлениям", - отметил "Гризли".

Боевой товарищ "Гризли" отметил, что российским военнослужащим приходилось зачищать разветвленную систему траншей.

"Сначала отрабатывали лесополосы, затем выходили в населенные пункты. Небо находилось под постоянным контролем - фиксировалась работа БПЛА и FPV-дронов, противник применял сбросы. Они подвозили резервы на боевых машинах. Наши расчеты прикрывали штурмовые группы и работали по воздушным целям. Приходилось зачищать разветвленную систему траншей", - сказал "Тихий".