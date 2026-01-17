Рейтинг@Mail.ru
ВС России соорудили специальную переправу для штурма Жовтневого
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 17.01.2026
ВС России соорудили специальную переправу для штурма Жовтневого
ВС России соорудили специальную переправу для штурма Жовтневого - РИА Новости, 17.01.2026
ВС России соорудили специальную переправу для штурма Жовтневого
Военнослужащие ВС РФ рассказали, что для освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области они соорудили специальную переправу через реку из... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
РИА Новости
2026
в мире, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область
ВС России соорудили специальную переправу для штурма Жовтневого

Российские военные соорудили спецпереправу через Гайчур в Запорожской области

Российские военные соорудили спецпереправу через Гайчур в Запорожской области
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ рассказали, что для освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области они соорудили специальную переправу через реку из подручных средств, соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.
Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки "Восток" в ходе активных боевых действий форсировали реку Гайчур и освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области, сломив сопротивление противника на заранее подготовленном рубеже обороны.
"Использовали в основном местность, морозы - накидали через речку соломы, деревьев. Она, когда льдом покрылась, было очень жестко, и вполне могли пройти, проехать. Разведка доложила о том, что есть узкий участок местности через реку. Мы проверили по картам, посмотрели - оказалось, такой участок местности", - сказал боец ВС РФ "Гризли".
По его словам, российским военнослужащим сильно помогли морозы, которые создали "природную переправу".
"Погода помогла во время заморозков нам вполне спокойно пересечь этот участок местности, там закрепиться и начинать накопление личного состава для дальнейшего продвижения по населенному пункту. Работали стандартно двойками, тройками, сразу по нескольким направлениям", - отметил "Гризли".
Боевой товарищ "Гризли" отметил, что российским военнослужащим приходилось зачищать разветвленную систему траншей.
"Сначала отрабатывали лесополосы, затем выходили в населенные пункты. Небо находилось под постоянным контролем - фиксировалась работа БПЛА и FPV-дронов, противник применял сбросы. Они подвозили резервы на боевых машинах. Наши расчеты прикрывали штурмовые группы и работали по воздушным целям. Приходилось зачищать разветвленную систему траншей", - сказал "Тихий".
По его словам, специальную переправу готовили около четырех дней: укладывали доски, траву, листву - всё, что было под рукой.
Заголовок открываемого материала