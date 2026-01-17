Бойцы рассказали, как ВСУ бежали при обороне Двуречанского

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ рассказали, как ВСУ начали отступать в замешательстве во время обороны населенного пункта Двуречанское Харьковской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

"Они от нас просто-напросто убегали. Количество наших парней было не так велико. Гадина эта превосходила в силе, но они убегали от наших ребят. Противник был готов, да, конечно, был готов, но опять же хитростью, взяли хитростью, обошли с тыла, противник не ожидал", - сказал заместитель командира штурмового отряда "Невский".

Он подчеркнул, что после начала боевых действий ВСУ сразу потеряли желание сражаться и бросились бежать.

"Как только (российские бойцы - ред.) зашли в населенный пункт, противник просто был деморализован, и (ВСУ - ред.) начали отступать", - отметил "Невский".

Военнослужащие справились со всеми сложностями - преобладающим количеством участков открытой местности протяженностью около 700 метров и заминированными подходами, добавили в военном ведомстве.

"Разведка боем, лесополосами - зачистить и освободить два, как минимум, серьезных леса. Преодолеть "открытки" (местность, на которой из-за интенсивного огня противника не осталось растительности или укрытий - ред.), пустынные открытки, заминированные причем", - сказал командир штурмового отряда с позывным "Сигор".

По его словам, российские бойцы своими силами смогли расчистить себе путь, но вся эта местность простреливалась ВСУ, которые использовали дроны для уничтожения бойцов РФ

"Открытки" были довольно серьезные. Две из них - не менее 700 метров. Кто понимает, 300 метров - это много, достаточно много, а таких было не менее трех. Естественно, весь этот маршрут протекает под постоянным воздушным прессингом противника. Это FPV (дроны - ред.), это "Баба-Яга", - сказал "Сигор".

Далее отряд приступил к зачистке и уничтожению оборонительных коммуникаций противника в частном секторе. Главный бой был развязан непосредственно в командном пункте ВСУ, который располагался в местной школе, подчеркнули в министерстве обороны России.

"От дома к дому, от подвала к подвалу, от улицы к улице. Конечная точка была поставлена после взятия школы, где враг занял себе командно-наблюдательный пункт. Очень тяжело она поддавалась штурму. В конечном итоге была захвачена, освобождена", - сказал "Сигор".

Он добавил, что противник, осознав свое бедственное положение, отправил в бой резервы, в том числе два танка, которые вели беспорядочную стрельбу по населенному пункту, чтобы выбить российских военнослужащих с занимаемых ими позиций.

"Им не удалось, так как оперативно сработали расчеты FPV. Поняв их оперативность, эти танки развернулись и начали уходить. Десять минут их жизни, наверное, все закончилось", - отметил боец ВС РФ.

В ходе штурма позиций ВСУ были обнаружены документы, радиостанции, боеприпасы и вооружение западного производства. Кроме того, подразделениями войск беспилотных систем были поражены танки и легкобронированная техника украинских неонацистов, добавили в Минобороны России.

"Был найден список штатно-должностной, где были расписаны группы, позывные, вооружение противника. Принимало важную роль, сыграло и помогло нам в штурме множественное количество оружия, в том числе иностранного производства. Радиостанции. На этих частотах удавалось слушать противника", - подчеркнул "Сигор".

Он отметил, что российская разведка очень хорошо себя показала и помогла бойцам ВС РФ выполнить все поставленные задачи.