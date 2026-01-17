Рейтинг@Mail.ru
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали при обороне Двуречанского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 17.01.2026
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали при обороне Двуречанского
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали при обороне Двуречанского - РИА Новости, 17.01.2026
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали при обороне Двуречанского
Военнослужащие ВС РФ рассказали, как ВСУ начали отступать в замешательстве во время обороны населенного пункта Двуречанское Харьковской области, соответствующее РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
харьковская область
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали при обороне Двуречанского

Российские военные освобождали Двуречанское при помощи хитрости

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ рассказали, как ВСУ начали отступать в замешательстве во время обороны населенного пункта Двуречанское Харьковской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
"Они от нас просто-напросто убегали. Количество наших парней было не так велико. Гадина эта превосходила в силе, но они убегали от наших ребят. Противник был готов, да, конечно, был готов, но опять же хитростью, взяли хитростью, обошли с тыла, противник не ожидал", - сказал заместитель командира штурмового отряда "Невский".
Пленный украинский военнослужащий Николай Пилипчук - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России
14 января, 08:30
Он подчеркнул, что после начала боевых действий ВСУ сразу потеряли желание сражаться и бросились бежать.
"Как только (российские бойцы - ред.) зашли в населенный пункт, противник просто был деморализован, и (ВСУ - ред.) начали отступать", - отметил "Невский".
Военнослужащие справились со всеми сложностями - преобладающим количеством участков открытой местности протяженностью около 700 метров и заминированными подходами, добавили в военном ведомстве.
"Разведка боем, лесополосами - зачистить и освободить два, как минимум, серьезных леса. Преодолеть "открытки" (местность, на которой из-за интенсивного огня противника не осталось растительности или укрытий - ред.), пустынные открытки, заминированные причем", - сказал командир штурмового отряда с позывным "Сигор".
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 21:50
По его словам, российские бойцы своими силами смогли расчистить себе путь, но вся эта местность простреливалась ВСУ, которые использовали дроны для уничтожения бойцов РФ.
"Открытки" были довольно серьезные. Две из них - не менее 700 метров. Кто понимает, 300 метров - это много, достаточно много, а таких было не менее трех. Естественно, весь этот маршрут протекает под постоянным воздушным прессингом противника. Это FPV (дроны - ред.), это "Баба-Яга", - сказал "Сигор".
Далее отряд приступил к зачистке и уничтожению оборонительных коммуникаций противника в частном секторе. Главный бой был развязан непосредственно в командном пункте ВСУ, который располагался в местной школе, подчеркнули в министерстве обороны России.
"От дома к дому, от подвала к подвалу, от улицы к улице. Конечная точка была поставлена после взятия школы, где враг занял себе командно-наблюдательный пункт. Очень тяжело она поддавалась штурму. В конечном итоге была захвачена, освобождена", - сказал "Сигор".
Он добавил, что противник, осознав свое бедственное положение, отправил в бой резервы, в том числе два танка, которые вели беспорядочную стрельбу по населенному пункту, чтобы выбить российских военнослужащих с занимаемых ими позиций.
Освобождение Двуречанского в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском
17 ноября 2025, 15:43
"Им не удалось, так как оперативно сработали расчеты FPV. Поняв их оперативность, эти танки развернулись и начали уходить. Десять минут их жизни, наверное, все закончилось", - отметил боец ВС РФ.
В ходе штурма позиций ВСУ были обнаружены документы, радиостанции, боеприпасы и вооружение западного производства. Кроме того, подразделениями войск беспилотных систем были поражены танки и легкобронированная техника украинских неонацистов, добавили в Минобороны России.
"Был найден список штатно-должностной, где были расписаны группы, позывные, вооружение противника. Принимало важную роль, сыграло и помогло нам в штурме множественное количество оружия, в том числе иностранного производства. Радиостанции. На этих частотах удавалось слушать противника", - подчеркнул "Сигор".
Он отметил, что российская разведка очень хорошо себя показала и помогла бойцам ВС РФ выполнить все поставленные задачи.
"Очень хорошо наша разведка работала. Все перехваты, множественные перехваты мы читали, примерно понимали, где находится враг, куда нам идти и что делать", - отметил командир штурмового отряда.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
