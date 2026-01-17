Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сержант российских Вооружённых сил Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших эвакуируемых российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, стрелок-санитар Абрамов действовал в составе такелажно-эвакуационной группы по эвакуации раненых на одном из тактических направлений проведения спецоперации.

"В ходе эвакуации раненых военнослужащих сержант Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся FPV-дроны противника и огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два беспилотника", - говорится в сообщении.