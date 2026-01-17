https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068438580.html
Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России
Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России - РИА Новости, 17.01.2026
Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России
Сержант российских Вооружённых сил Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших эвакуируемых российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2026
Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России
Сержант Абрамов сбил два дрона ВСУ, атаковавших раненых российских военных
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сержант российских Вооружённых сил Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших эвакуируемых российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, стрелок-санитар Абрамов действовал в составе такелажно-эвакуационной группы по эвакуации раненых на одном из тактических направлений проведения спецоперации.
"В ходе эвакуации раненых военнослужащих сержант Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся FPV-дроны противника и огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и самоотверженности Абрамова боевая задача была выполнена без потерь личного состава, а раненные военнослужащие своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь.