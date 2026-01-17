https://ria.ru/20260117/spacex-2068548377.html
SpaceX провела 600-й запуск ракеты Falcon
Американская космическая компания SpaceX объявила о проведении юбилейного 600-го запуска ракеты семейства Falcon. РИА Новости, 17.01.2026
Компания SpaceX объявила о проведении юбилейного 600-го запуска ракеты Falcon