SpaceX провела 600-й запуск ракеты Falcon - РИА Новости, 17.01.2026
Наука
 
21:39 17.01.2026
SpaceX провела 600-й запуск ракеты Falcon
SpaceX провела 600-й запуск ракеты Falcon
SpaceX провела 600-й запуск ракеты Falcon

Компания SpaceX объявила о проведении юбилейного 600-го запуска ракеты Falcon

© AP Photo / SpaceX via APРакета Falcon компании SpaceX
Ракета Falcon компании SpaceX - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / SpaceX via AP
Ракета Falcon компании SpaceX . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX объявила о проведении юбилейного 600-го запуска ракеты семейства Falcon.
«
"Falcon выполнил свою 600-ю миссию! Поздравляем всю команду SpaceX!" - написала организация в соцсети X.
Запуск ракеты со спутниками для Национального разведывательного управления США (NRO) прошел в пятницу в 20.39 по тихоокеанскому времени (07.39 мск в субботу) со стартового комплекса SLC-4E на базе космических сил "Ванденберг" в Калифорнии.
SpaceX - производитель космической техники. Ее основал американский миллиардер Илон Маск в 2002 году.
