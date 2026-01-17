https://ria.ru/20260117/sotsfond-2068487947.html
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии - РИА Новости, 17.01.2026
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии
Размер пенсии россиян зависит от официального трудоустройства: стаж и взносы работодателя от "белой" зарплаты формируют нужный размер пенсионных баллов, тогда... РИА Новости, 17.01.2026
общество
марина солодовникова
социальный фонд россии
общество, марина солодовникова, социальный фонд россии
Общество, Марина Солодовникова, Социальный фонд России
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Размер пенсии россиян зависит от официального трудоустройства: стаж и взносы работодателя от "белой" зарплаты формируют нужный размер пенсионных баллов, тогда как ошибки в их учете снижают выплаты.
Как ранее отмечала в беседе с РИА Новости старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова
, ошибки в учете стажа или неофициальное трудоустройство могут уменьшить размер пенсии.
"В первую очередь, важно удостовериться, чтобы ваше трудоустройство было официальным. В таком случае стаж и "белая" зарплата обеспечат вам своевременный выход на пенсию и позволят сформировать нужный размер пенсионного коэффициента (ИПК)", - говорится
в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
Как указывается на сайте фонда, в случае несогласия со сведениями о накопленном стаже, которые содержит выписка из индивидуального лицевого счета, россиянин может исправить ошибку через портал "Госуслуг" или лично в отделении Соцфонда.
Для учета пропущенного периода работы необходимо подать заявление и предоставить доказательства - документы, которые бы подтвердили трудовую деятельность. При этом могут понадобиться оригиналы предоставляемых бумаг.