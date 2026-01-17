Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/sotsfond-2068487947.html
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии - РИА Новости, 17.01.2026
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии
Размер пенсии россиян зависит от официального трудоустройства: стаж и взносы работодателя от "белой" зарплаты формируют нужный размер пенсионных баллов, тогда... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:48:00+03:00
2026-01-17T12:48:00+03:00
общество
марина солодовникова
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
https://ria.ru/20250930/pensiya-2045272102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, марина солодовникова, социальный фонд россии
Общество, Марина Солодовникова, Социальный фонд России
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии

Ошибки в учете стажа и взносов могут снизить размер пенсии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Размер пенсии россиян зависит от официального трудоустройства: стаж и взносы работодателя от "белой" зарплаты формируют нужный размер пенсионных баллов, тогда как ошибки в их учете снижают выплаты.
Как ранее отмечала в беседе с РИА Новости старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова, ошибки в учете стажа или неофициальное трудоустройство могут уменьшить размер пенсии.
"В первую очередь, важно удостовериться, чтобы ваше трудоустройство было официальным. В таком случае стаж и "белая" зарплата обеспечат вам своевременный выход на пенсию и позволят сформировать нужный размер пенсионного коэффициента (ИПК)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
Как указывается на сайте фонда, в случае несогласия со сведениями о накопленном стаже, которые содержит выписка из индивидуального лицевого счета, россиянин может исправить ошибку через портал "Госуслуг" или лично в отделении Соцфонда.
Для учета пропущенного периода работы необходимо подать заявление и предоставить доказательства - документы, которые бы подтвердили трудовую деятельность. При этом могут понадобиться оригиналы предоставляемых бумаг.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста
30 сентября 2025, 02:47
 
ОбществоМарина СолодовниковаСоциальный фонд России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала