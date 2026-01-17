Рейтинг@Mail.ru
Родственник Карапетяна заявил, что завтра бизнесмен будет дома - РИА Новости, 17.01.2026
09:05 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/snb-2068467196.html
Родственник Карапетяна заявил, что завтра бизнесмен будет дома
Предприниматель Самвел Карапетян, которого в пятницу перевели из ереванского медцентра в изолятор СНБ Армении, завтра будет дома, сообщил его племянник Нарек... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армения
россия
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
Племянник Карапетяна заявил, что завтра бизнесмен будет дома

ЕРЕВАН, 17 янв - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян, которого в пятницу перевели из ереванского медцентра в изолятор СНБ Армении, завтра будет дома, сообщил его племянник Нарек Карапетян.
"Борьба, цель которой - мирная и сильная родина. Самвел Карапетян завтра будет дома", - написал Карапетян в соцсети Facebook*.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
25 декабря 2025, 18:21
Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Карапетян отозвал жалобу на арест
23 июня 2025, 14:30
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТашир
 
 
