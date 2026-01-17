В Братиславе митингующие призвали освободить Мадуро

БРАТИСЛАВА, 17 янв - РИА Новости. Активисты в Братиславе, которые проводят перед зданием посольства США митинг в поддержку Венесуэлы, призвали к освобождению президента Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
"Было нарушено международное право, был похищен легитимный президент суверенного государства!", - обратился к участникам митинга депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
Митингующие поддержали выступление Благи, скандируя: "Позор!" и "Мы хотим мир!".
Участники митинга в субботу собрались перед зданием посольства США в столице Словакии на площади Гвездослава в старом центре Братиславы. Организатором акции выступило гражданское объединение "Сплоченные за мир", которое призывало общественность поддержать акцию, чтобы выразить свое отношение к соблюдению международного права и продвижению мира во всем мире. В анонсе мероприятия отмечалось, что организаторы "ждут от политиков не только слов, но и конкретных действий во благо мира". Некоторые участники пришли с флагами Венесуэлы и плакатами с призывами не допустить кровопролития. Рядом с местом проведения митинга усилены меры безопасности, дежурит полиция.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.