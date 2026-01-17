Рейтинг@Mail.ru
В Братиславе митингующие призвали освободить Мадуро - РИА Новости, 17.01.2026
18:53 17.01.2026
В Братиславе митингующие призвали освободить Мадуро
В Братиславе митингующие призвали освободить Мадуро - РИА Новости, 17.01.2026
В Братиславе митингующие призвали освободить Мадуро
Активисты в Братиславе, которые проводят перед зданием посольства США митинг в поддержку Венесуэлы, призвали к освобождению президента Николаса Мадуро, передает РИА Новости, 17.01.2026
в мире
сша
венесуэла
словакия
николас мадуро
силия флорес
любош блага
оон
сша
венесуэла
словакия
2026
в мире, сша, венесуэла, словакия, николас мадуро, силия флорес, любош блага, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Словакия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Любош Блага, ООН, Удары США по Венесуэле
В Братиславе митингующие призвали освободить Мадуро

Митингующие у посольства США в Братиславе призвали к освобождению Мадуро

© U.S. Embassy SlovakiaФлаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© U.S. Embassy Slovakia
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 17 янв - РИА Новости. Активисты в Братиславе, которые проводят перед зданием посольства США митинг в поддержку Венесуэлы, призвали к освобождению президента Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
"Было нарушено международное право, был похищен легитимный президент суверенного государства!", - обратился к участникам митинга депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
Он назвал абсурдным заявления США о том, что Мадуро якобы связан с наркотиками, заявив, что его взяли в заложники. Блага также раскритиковал слабую реакцию Европейского союза на случившееся в Венесуэле.
Митингующие поддержали выступление Благи, скандируя: "Позор!" и "Мы хотим мир!".
Участники митинга в субботу собрались перед зданием посольства США в столице Словакии на площади Гвездослава в старом центре Братиславы. Организатором акции выступило гражданское объединение "Сплоченные за мир", которое призывало общественность поддержать акцию, чтобы выразить свое отношение к соблюдению международного права и продвижению мира во всем мире. В анонсе мероприятия отмечалось, что организаторы "ждут от политиков не только слов, но и конкретных действий во благо мира". Некоторые участники пришли с флагами Венесуэлы и плакатами с призывами не допустить кровопролития. Рядом с местом проведения митинга усилены меры безопасности, дежурит полиция.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреСШАВенесуэлаСловакияНиколас МадуроСилия ФлоресЛюбош БлагаООНУдары США по Венесуэле
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
