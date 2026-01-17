Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ.

Объединенная пресс-служба судов региона в субботу рассказала РИА Новости, что обвиняемого Александра Уфимцева заключили под стражу до 15 марта.

"В социальных медиа сообщалось, что мужчина избил свою супругу, а также причинил серьезные травмы головы месячному младенцу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), уточнил СК.