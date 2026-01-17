Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале - РИА Новости, 17.01.2026
18:11 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/sk-2068527245.html
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале - РИА Новости, 17.01.2026
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T18:11:00+03:00
2026-01-17T18:11:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
россия
екатеринбург
свердловская область
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале

Бастрыкин поручил доложить о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Объединенная пресс-служба судов региона в субботу рассказала РИА Новости, что обвиняемого Александра Уфимцева заключили под стражу до 15 марта.
"В социальных медиа сообщалось, что мужчина избил свою супругу, а также причинил серьезные травмы головы месячному младенцу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), уточнил СК.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - заключило ведомство.
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
