Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 17.01.2026
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, сообщает
пресс-служба СК РФ.
Объединенная пресс-служба судов региона в субботу рассказала РИА Новости, что обвиняемого Александра Уфимцева заключили под стражу до 15 марта.
"В социальных медиа сообщалось, что мужчина избил свою супругу, а также причинил серьезные травмы головы месячному младенцу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), уточнил СК.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - заключило ведомство.