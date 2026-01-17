СК завершил расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Кемеровской области . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября 2025 года фигурант, вооружившись ножом, пришел на работу в отделение банка на улице Автозаводской. Отмечается, что на фоне неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своему руководителю, от полученных ран женщина скончалась на месте.

Подчеркивается, что выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого. В настоящее время мужчина арестован.