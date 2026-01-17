Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 17.01.2026
15:41 17.01.2026 (обновлено: 15:43 17.01.2026)
СК завершил расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве
СК завершил расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 17.01.2026
СК завершил расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве
Следователи в Москве завершили расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:41:00+03:00
2026-01-17T15:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
кемеровская область
происшествия, россия, москва, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве

СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве начальницы работника банка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Кемеровской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 сентября 2025 года фигурант, вооружившись ножом, пришел на работу в отделение банка на улице Автозаводской. Отмечается, что на фоне неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своему руководителю, от полученных ран женщина скончалась на месте.
Подчеркивается, что выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого. В настоящее время мужчина арестован.
Как сообщала РИА Новости адвокат обвиняемого, тот полностью признал свою вину, а свой поступок объяснял незаслуженными обидами на работе.
ПроисшествияРоссияМоскваКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
