СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе
15:01 17.01.2026
СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе
СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковный главк СК РФ предъявил обвинение водителю Porsche, который попытался скрыться в Балашихе от наряда ДПС и совершил наезд на служебную машину, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пятницу стало известно, что полицейские в Балашихе вынудили остановиться Porsche, водитель которого до этого проигнорировал требование сотрудника и в попытке скрыться врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя. Как позднее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, после задержания водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования. На него завели уголовное дело.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в примирении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 318 УК РФ, часть 1 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В СК РФ отметили, что мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. На допросе от дачи показаний обвиняемый отказался.
Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого", - заключили в ведомстве.
