СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе

В пятницу стало известно, что полицейские в Балашихе вынудили остановиться Porsche, водитель которого до этого проигнорировал требование сотрудника и в попытке скрыться врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу правоохранителя. Как позднее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, после задержания водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования. На него завели уголовное дело.