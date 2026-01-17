https://ria.ru/20260117/sk-2068500172.html
В Кузбассе проверят сообщения о сбрасывании тел бездомных в траншею
В Кузбассе проверят сообщения о сбрасывании тел бездомных в траншею - РИА Новости, 17.01.2026
В Кузбассе проверят сообщения о сбрасывании тел бездомных в траншею
Следователи проверяют сообщения о том, что в Прокопьевске тела бездомных сбрасывали в траншею, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК Кузбасса. РИА Новости, 17.01.2026
КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Следователи проверяют сообщения о том, что в Прокопьевске тела бездомных сбрасывали в траншею, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК Кузбасса.
Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором запечатлено, как двое мужчин, предположительно, работники похоронной службы, сбрасывают гроб в траншею. Также на кадрах видно, что в траншее уже лежат три других гроба. Из беседы мужчин с автором видео следует, что в эту же траншею они собирались поместить еще четыре гроба. Как утверждают пользователи соцсетей, видео было сделано в декабре 2025 года, в гробах, по их мнению, находились тела бездомных.
"По данному факту в следственном управлении организовано проведение процессуальной проверки. Следователи проверяют обстоятельства, озвученные в социальных сетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что подлинность видео пока не установлена.