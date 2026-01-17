В Кузбассе проверят сообщения о сбрасывании тел бездомных в траншею

Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором запечатлено, как двое мужчин, предположительно, работники похоронной службы, сбрасывают гроб в траншею. Также на кадрах видно, что в траншее уже лежат три других гроба. Из беседы мужчин с автором видео следует, что в эту же траншею они собирались поместить еще четыре гроба. Как утверждают пользователи соцсетей, видео было сделано в декабре 2025 года, в гробах, по их мнению, находились тела бездомных.