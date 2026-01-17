Рейтинг@Mail.ru
23:46 17.01.2026
Макрон призвал остановить наступление армии Сирии против курдов
в мире, сирия, франция, дамаск (город), эммануэль макрон, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Франция, Дамаск (город), Эммануэль Макрон, Ахмед аш-Шараа
Макрон призвал остановить наступление армии Сирии против курдов

Макрон призвал Сирию остановить наступление против курдских СДС

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал остановить наступление армии Сирии против курдских Сирийских демократических сил (СДС) и перейти к диалогу с формированиями.
"Для единства и стабильности Сирии необходима интеграция СДС, а не война против тех, кто вместе с нами сражался против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Наступление сирийских властей должно быть немедленно остановлено. Франция и Европа не могут поддержать продолжение такого подхода. Возможно достижение всеобъемлющего соглашения", - написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов
Вчера, 18:07
При этом Макрон похвалил Сирию за утвержденный ранее президентский указ о правах курдов, назвав его шагом в правильном направлении.
Ранее в субботу подразделения ВС Сирии начали развертывание на территории провинции Ракка, большая часть которой контролируется СДС. Правительственным войскам удалось установить контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, которые ранее находились под управлением курдов.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Минобороны Сирии остановило операцию в Алеппо
Вчера, 02:08
 
В миреСирияФранцияДамаск (город)Эммануэль МакронАхмед аш-Шараа
 
 
