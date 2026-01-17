Рейтинг@Mail.ru
Cирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/siriya-2068549121.html
Cирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка, сообщают СМИ
Cирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.01.2026
Cирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка, сообщают СМИ
Сирийская армия сжимает кольцо окружения вооруженных формирований "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в районе военного аэропорта Эт-Табка в провинции Ракка на... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T21:48:00+03:00
2026-01-17T21:48:00+03:00
в мире
ракка (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144362/05/1443620506_0:216:3074:1945_1920x0_80_0_0_52648ede15056b4bd30bc8478f1d0e7e.jpg
https://ria.ru/20260117/sirija-2068445573.html
https://ria.ru/20260117/siriya-2068446122.html
ракка (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144362/05/1443620506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29bad3ff596f166880ec5153eadc7231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ракка (мухафаза), сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, рабочая партия курдистана
В мире, Ракка (мухафаза), Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Рабочая партия Курдистана
Cирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка, сообщают СМИ

Al-Ikhbariya: Сирия сжимает кольцо окружения курдов в провинции Ракка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы Рабочей партии Курдистана
Бойцы Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 17 янв - РИА Новости. Сирийская армия сжимает кольцо окружения вооруженных формирований "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в районе военного аэропорта Эт-Табка в провинции Ракка на севере страны, передает телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.
"Армия установила контроль над районом Эр-Расафа в южной провинции Ракка и расположенной там древней крепостью наряду с семью населенными пунктами в окрестностях, а также продолжает сжимать кольцо окружения вокруг военного аэропорта Эт-Табка, используемого террористическими формированиями РПК в качестве ключевой базы для проведения своих операций", - сообщили телеканалу в сирийской армии.
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Минобороны Сирии остановило операцию в Алеппо
Вчера, 02:08
Ранее в субботу подразделения ВС Сирии начали развертывание на территории провинции Ракка, большая часть которой контролируется СДС. Правительственным войскам удалось установить контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, которые ранее находились под управлением курдов.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США пригрозили Сирии возвращением санкций, пишут СМИ
Вчера, 02:15
 
В миреРакка (мухафаза)СирияДамаск (город)Ахмед аш-ШарааРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала