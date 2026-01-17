Cирия усиливает окружение курдов в провинции Ракка, сообщают СМИ

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Сирийская армия сжимает кольцо окружения вооруженных формирований "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в районе военного аэропорта Эт-Табка в провинции Ракка на севере страны, передает телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.
"Армия установила контроль над районом Эр-Расафа в южной провинции Ракка и расположенной там древней крепостью наряду с семью населенными пунктами в окрестностях, а также продолжает сжимать кольцо окружения вокруг военного аэропорта Эт-Табка, используемого террористическими формированиями РПК в качестве ключевой базы для проведения своих операций", - сообщили телеканалу в сирийской армии.
Ранее в субботу подразделения ВС Сирии начали развертывание на территории провинции Ракка, большая часть которой контролируется СДС. Правительственным войскам удалось установить контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, которые ранее находились под управлением курдов.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.