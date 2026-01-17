Рейтинг@Mail.ru
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов - РИА Новости, 17.01.2026
18:07 17.01.2026 (обновлено: 23:34 17.01.2026)
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов - РИА Новости, 17.01.2026
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов
Сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения близ города Эт-Табка в провинции Ракка, находившиеся под управлением формирований "Сирийских... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T18:07:00+03:00
2026-01-17T23:34:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
ракка (мухафаза)
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
сирия
дамаск (город)
ракка (мухафаза)
в мире, сирия, дамаск (город), ракка (мухафаза), ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ракка (мухафаза), Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения близ города Эт-Табка в провинции Ракка, находившиеся под управлением формирований "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.
"Армия установила контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, а также над узлом Эр-Расафа (стратегический транспортный перекресток – ред.) близ города Эт-Табка", - заявили телеканалу в сирийской армии.
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США пригрозили Сирии возвращением санкций, пишут СМИ
Вчера, 02:15
Ранее в субботу подразделения ВС Сирии начали развертывание на территории провинции Ракка, большая часть которой контролируется СДС.
В феврале 2025 года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Минобороны Сирии остановило операцию в Алеппо
Вчера, 02:08
 
