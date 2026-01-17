Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения близ города Эт-Табка в провинции Ракка, находившиеся под управлением формирований "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.
"Армия установила контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, а также над узлом Эр-Расафа (стратегический транспортный перекресток – ред.) близ города Эт-Табка", - заявили телеканалу в сирийской армии.
В феврале 2025 года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
