США пригрозили Сирии возвращением санкций, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США угрожают Сирии возвращением санкций в случае расширения операции против курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Американские власти пригрозили возобновить действие санкций в рамках "Закона Цезаря" против сирийского правительства, если Дамаск осуществит более масштабное наступление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация США обеспокоена тем, что новое наступление сирийской армии против курдских формирований может перерасти в более масштабную кампанию "против поддерживаемого США ополчения, что угрожает дестабилизировать Сирию и еще больше разделить двух важнейших партнеров США в сфере безопасности, борющихся с Исламским государством*".
Ранее министерство обороны Сирии заявило о прекращении ударов по позициям курдских формирований в районе Дейр-Хафер в свете решения СДС вывести свои силы с западного берега реки Евфрат в провинции Алеппо.
* Запрещенная в России и США террористическая организация.