Минобороны Сирии остановило операцию в Алеппо

© AP Photo / Omar Albam Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо

БЕЙРУТ, 17 янв — РИА Новости. Дамаск решил не наносить удары по позициям курдских формирований в провинции Алеппо после заявления командующего СДС Мазлума Абди, Дамаск решил не наносить удары по позициям курдских формирований в провинции Алеппо после заявления командующегоМазлума Абди, сообщило Министерство обороны Сирии.

В ночь на субботу Абди анонсировал вывод подконтрольных ему сил из района Дейр-Хафер на восточный берег реки Евфрат.

« "Министерство обороны Сирии приветствует решение СДС о выводе сил из районов боевого соприкосновения к западу от Евфрата и подтвердило, что будет внимательно контролировать завершение этого вывода — со всей техникой и личным составом — на восток реки Евфрат", — подчеркнули в ведомстве.

Параллельно в этих районах начнется развертывание подразделений сирийской армии, добавили в министерстве. Там пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности и утверждения суверенитета, гарантии безопасного и быстрого возвращения жителей в их дома и деревни, а также начала восстановления работы государственных учреждений.

Во вторник командование сирийской армии сообщило об ограниченной операции на востоке провинции Алеппо. Оно объявило эту территорию закрытой военной зоной, сославшись на скопление СДС и возможные угрозы безопасности.

Курдские формирования отвергли обвинения в наращивании сил и подчеркнули, что имеют право на самооборону. Они также призвали к диалогу, отметив, что любые претензии о подготовке к нападению не обоснованы и провоцируют эскалацию конфликта.