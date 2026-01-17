Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Сирии остановило операцию в Алеппо
02:08 17.01.2026 (обновлено: 03:26 17.01.2026)
Минобороны Сирии остановило операцию в Алеппо
Дамаск решил не наносить удары по позициям курдских формирований в провинции Алеппо после заявления командующего СДС Мазлума Абди, сообщило Министерство обороны РИА Новости, 17.01.2026
в мире
алеппо
сирия
сирийские демократические силы
алеппо
сирия
2026
в мире, алеппо, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, Сирия, Сирийские демократические силы
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Omar Albam
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 17 янв — РИА Новости. Дамаск решил не наносить удары по позициям курдских формирований в провинции Алеппо после заявления командующего СДС Мазлума Абди, сообщило Министерство обороны Сирии.
В ночь на субботу Абди анонсировал вывод подконтрольных ему сил из района Дейр-Хафер на восточный берег реки Евфрат.
«
"Министерство обороны Сирии приветствует решение СДС о выводе сил из районов боевого соприкосновения к западу от Евфрата и подтвердило, что будет внимательно контролировать завершение этого вывода — со всей техникой и личным составом — на восток реки Евфрат", — подчеркнули в ведомстве.
Параллельно в этих районах начнется развертывание подразделений сирийской армии, добавили в министерстве. Там пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности и утверждения суверенитета, гарантии безопасного и быстрого возвращения жителей в их дома и деревни, а также начала восстановления работы государственных учреждений.
Во вторник командование сирийской армии сообщило об ограниченной операции на востоке провинции Алеппо. Оно объявило эту территорию закрытой военной зоной, сославшись на скопление СДС и возможные угрозы безопасности.
Курдские формирования отвергли обвинения в наращивании сил и подчеркнули, что имеют право на самооборону. Они также призвали к диалогу, отметив, что любые претензии о подготовке к нападению не обоснованы и провоцируют эскалацию конфликта.
В пятницу вечером командование СДС обвинило армию Сирии в массированном артиллерийском обстреле Дейр-Хафера. Военные, в свою очередь, пояснили, что нанесли удары по позициям, откуда вылетали беспилотники для атак на город Алеппо и гуманитарный коридор, который открыли накануне для мирных граждан, желающих покинуть город. Командование СДС опровергло эти утверждения.
