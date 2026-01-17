Синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные морозы в Крещенскую ночь

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области температура опустится до минус 35-40 градусов, в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях - до минус 31-36 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.