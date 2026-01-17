Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные морозы в Крещенскую ночь
16:36 17.01.2026
Синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные морозы в Крещенскую ночь
В Крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области температура опустится до минус 35-40 градусов, в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях - до минус... РИА Новости, 17.01.2026
Синоптик Макарова: в Крещенскую ночь самые сильные морозы ожидаются в Сибири

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области температура опустится до минус 35-40 градусов, в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях - до минус 31-36 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Самые сильные морозы ожидаются в Сибири. Якутия, юго-запад Сибирского округа - Омская, Томская, Тюменская области - это регионы, в которых температура ниже 30 градусов, -31,-36 ночью, а днём -24,-29. На юго-востоке сибирского округа, можно туда отнести юго-запад Дальневосточного округа, то есть Забайкалье, и в Иркутской области, здесь температура до -35,-40 градусов ночью и днём -28,-33. Это самые сильные морозы", - рассказала Макарова.
Крещение - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
Вчера, 19:29
 
ОбществоИркутская областьТюменская областьРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
