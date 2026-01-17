Рейтинг@Mail.ru
15:55 17.01.2026
Силуанов рассказал о господдержке развития беспилотных систем
Силуанов рассказал о господдержке развития беспилотных систем
экономика, россия, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин
Силуанов рассказал о господдержке развития беспилотных систем

Силуанов: господдержка для внедрения беспилотных систем составит 30 млрд рублей

© Фото : РобоавиаБПЛА
© Фото : Робоавиа
БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем государственной поддержки для внедрения, развития беспилотных систем в России составит порядка 30 миллиардов рублей, включая средства на научные разработки, лизинг, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил за развитие беспилотного транспорта в РФ, подчеркнув историческую важность революции транспортной системы для развития государства, при этом он отметил, что необходимо оценить потребность российской экономики в БПЛА.
"Будет порядка 30 миллиардов рублей на это дело тратиться: здесь и большие траты на научные разработки, поддержка и лизинговой деятельности, чтобы произведенные беспилотники могли через схемы лизинга быть доступными для пользователей, для потребителей... Здесь деньги специально для того, чтобы оснастить наши ведомства и, соответственно, их эксплуатировать, созданную беспилотную технику", - сказал Силуанов телеканалу "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин призвал оценить потребность экономики в беспилотниках
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир Путин
 
 
