В МВД рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
Оплатить штраф ГИБДД со скидкой 25% можно не позднее 30 дней со дня его получения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. РИА Новости, 17.01.2026
россия
Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оплатить штраф ГИБДД со скидкой 25% можно не позднее 30 дней со дня его получения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что порядок исполнения постановления о наложении административного штрафа определен статьей 32.2 КоАП РФ
(Исполнение постановления о наложении административного штрафа).
"Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ штрафы за правонарушения в области дорожного движения могут быть уплачены в размере 75% от суммы штрафа, а срок для совершения такой уплаты составляет 30 дней со дня вынесения постановления", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства.