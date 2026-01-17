В МВД рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оплатить штраф ГИБДД со скидкой 25% можно не позднее 30 дней со дня его получения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ штрафы за правонарушения в области дорожного движения могут быть уплачены в размере 75% от суммы штрафа, а срок для совершения такой уплаты составляет 30 дней со дня вынесения постановления", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства.