Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год
10:58 17.01.2026
Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год
Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ, курс рубля, фискальное давление и кадровый голод являются главными темами, которые волнуют российский бизнес, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Если посмотреть на темы, которые волнуют бизнес и по прошлым периодам, и по оценке на 2026 год и более длительную перспективу: это фискальное давление, ключевая ставка, курс и кадры", - сказал глава РСПП.
По его словам, эти темы попадают в число наиболее волнующих с точки зрения препятствий для развития бизнеса и инвестиций.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Шохин спрогнозировал, как НДС повлияет на инфляцию
23 декабря 2025, 16:25
 
Экономика
 
 
