Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ, курс рубля, фискальное давление и кадровый голод являются главными темами, которые волнуют российский бизнес, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, эти темы попадают в число наиболее волнующих с точки зрения препятствий для развития бизнеса и инвестиций.