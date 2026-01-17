https://ria.ru/20260117/shohin-2068475056.html
Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год
Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год - РИА Новости, 17.01.2026
Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год
Ключевая ставка ЦБ, курс рубля, фискальное давление и кадровый голод являются главными темами, которые волнуют российский бизнес, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2026
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Шохин назвал ключевые проблемы для бизнеса на этот год
Шохин: бизнес волнует ключевая ставка, курс рубля и кадровый голод