Комик Шац* заявил о массовом возвращении в Россию сомневающихся релокантов
06:00 17.01.2026 (обновлено: 12:55 17.01.2026)
Комик Шац* заявил о массовом возвращении в Россию сомневающихся релокантов
Комик Шац* заявил о массовом возвращении в Россию сомневающихся релокантов

Комик Шац: почти все сомневающиеся релоканты вернулись в Россию

Комик Михаил Шац*. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Комик и телеведущий Михаил Шац* признался, что большинство из сомневающихся людей, покинувших Россию после начала спецоперации, вернулись на родину, об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Георгий за кадром".
«

"Абсолютному большинству из них да, тяжело. <…> Колеблющиеся почти все схлынули обратно", — прокомментировал он жизнь уехавших россиян.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля
19 июня 2025, 17:02
Комик, проживающий в Израиле, добавил, что с пониманием относится к тем, кто в итоге вернулся.
Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в стране после начала спецоперации. Иноагентский статус получил в сентябре 2023-го.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Володин рассказал, как в Госдуме относятся к релокантам
21 августа 2025, 09:05
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
Шоубиз В мире Россия Михаил Шац Израиль
 
 
