Комик Шац* заявил о массовом возвращении в Россию сомневающихся релокантов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Комик и телеведущий Михаил Шац* признался, что большинство из сомневающихся людей, покинувших Россию после начала спецоперации, вернулись на родину, об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Георгий за кадром".