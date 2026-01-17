Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни - РИА Новости, 17.01.2026
00:41 17.01.2026
Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни
Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни - РИА Новости, 17.01.2026
Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что северные... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
2026
гренландия, россия, земля, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Гренландия, Россия, Земля, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни

Дмитриев: Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни

Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли.
"Секрет: Гренландия - это климатический рычаг. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод... запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
Вчера, 13:57
 
Гренландия Россия Земля Кирирлл Дмитриев Дональд Трамп Российский фонд прямых инвестиций В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
