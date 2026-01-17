Глава РФПИ заявил, что северные территории могут стать пригодными для жизни

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли.
"Секрет: Гренландия - это климатический рычаг. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод... запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.