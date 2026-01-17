В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Поддержка президентом Молдавии Майей Санду слияния республики с Румынией – это провокация в адрес Приднестровья, заявил РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

« "Ясно, что это вольная или невольная провокация в адрес ПМР, поскольку приднестровцы и слышать не хотят о варианте "Великая Румыния". Но не забудем, что вся деятельность нынешних властей Молдовы в отношении Приднестровья с 2020 года и есть одна сплошная провокация, ибо с тогдашних времён Кишинев сорвал работу переговорного формата "5+2", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР также обратил внимание на то, что многие молдавские политики как под копирку говорят о возможности проведения референдума о слиянии Молдавии с Румынией.

"Но реально ли его сейчас проводить? Приднестровье уж точно откажется от участия в нем. Гагаузия непременно выступит против самой идеи объединения Молдовы и Румынии. А само руководство Кишинева? Если оно захочет воссоздать "Великую Румынию" образца 1941-1944 годов, то есть с Приднестровьем, это может стать поводом для нового конфликта на Днестре", - отметил Сафонов.

Депутат ПМР считает, что заявление Санду о желательности присоединения Молдавии к Румынии – это специальный информационный вброс.

« "Этот информационный вброс уже создал условия для роста геополитических противоречий вокруг бывшей Молдавской ССР. Является ли случившееся личной инициативой молдавского руководства или реализацией установок евроглобалистов — это уже тема для отдельной дискуссии", - добавил Сафонов.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.