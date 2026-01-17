Рейтинг@Mail.ru
В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией
19:05 17.01.2026
В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией
В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией - РИА Новости, 17.01.2026
В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией
Поддержка президентом Молдавии Майей Санду слияния республики с Румынией – это провокация в адрес Приднестровья, заявил РИА Новости председатель комиссии по... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
молдавия
румыния
кишинев
в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду
В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией

РИА Новости: в ПМР считают поддержку Санду слияния с Румынией провокацией

© REUTERS / Piroschka Van De WouwМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Майя Санду. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Поддержка президентом Молдавии Майей Санду слияния республики с Румынией – это провокация в адрес Приднестровья, заявил РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР
1 октября 2025, 22:45
«
"Ясно, что это вольная или невольная провокация в адрес ПМР, поскольку приднестровцы и слышать не хотят о варианте "Великая Румыния". Но не забудем, что вся деятельность нынешних властей Молдовы в отношении Приднестровья с 2020 года и есть одна сплошная провокация, ибо с тогдашних времён Кишинев сорвал работу переговорного формата "5+2", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что многие молдавские политики как под копирку говорят о возможности проведения референдума о слиянии Молдавии с Румынией.
"Но реально ли его сейчас проводить? Приднестровье уж точно откажется от участия в нем. Гагаузия непременно выступит против самой идеи объединения Молдовы и Румынии. А само руководство Кишинева? Если оно захочет воссоздать "Великую Румынию" образца 1941-1944 годов, то есть с Приднестровьем, это может стать поводом для нового конфликта на Днестре", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР считает, что заявление Санду о желательности присоединения Молдавии к Румынии – это специальный информационный вброс.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Приднестровье назвали причину прихода Санду к власти
Вчера, 18:26
«
"Этот информационный вброс уже создал условия для роста геополитических противоречий вокруг бывшей Молдавской ССР. Является ли случившееся личной инициативой молдавского руководства или реализацией установок евроглобалистов — это уже тема для отдельной дискуссии", - добавил Сафонов.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Молдавии рассказали, что стоит за словами Санду о слиянии с Румынией
Вчера, 18:19
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
