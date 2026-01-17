ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду и ее окружение привели к власти представители ЕС для интеграции Молдавии с Румынией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

« "Ситуация экстраординарная. Зачем руководство Молдовы подрывает свои позиции внутри государства и одновременно даёт козыри своим противникам? На деле всё ясно. Санду и ее окружение поставлены у власти в Молдавии с помощью евроглобалистов, чтобы создать все необходимые усилия для интеграции с Румынией. Слова их только венчают дела их", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР также обратил внимание на то, что сейчас единственный государственный черноморский порт Молдавии - Джурджулешты - фактически передан Румынии.

"Администрация Санду как бы шлёт послание граду и миру: зачем нам торговые порты, если все это есть в Румынии? Вот вам и реальное поглощение Молдовы", - отметил Сафонов.

Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай . Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.

В середине апреля ЕБРР в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). Восьмого ноября румынский министр транспорта Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта. Министр экономического развития и цифровизации Молдавии Евгений Осмокеску 11 декабря заявил в своем видеообращении, что сделка касается только Международного порта Джурджулешты, которым управляет ЕББР, поэтому переговоры между частными структурами находятся вне влияния государства, которое никоим образом не вмешивается в этот процесс.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.