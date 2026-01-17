Рейтинг@Mail.ru
08:27 17.01.2026
В Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова
В Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова
Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова был отменен в Омске без указания причин, сообщили на сайте G Drive Арены, где должно было состояться мероприятие. РИА Новости, 17.01.2026
В Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова

Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова отменили в Омске

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 17 янв - РИА Новости. Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова был отменен в Омске без указания причин, сообщили на сайте G Drive Арены, где должно было состояться мероприятие.
Сабуров должен был выступить в Омске в воскресенье, 8 февраля, на G-Drive Арене. Событие было ярко освещено в рекламе, по всему городу были установлены рекламные щиты и афиши. Арена перестала продавать билеты, продажа остановилась и с официального сайта комика. Купившим билеты на концерт омичам пришли сообщения об отмене мероприятия по инициативе организаторов.
"Такое решение приняли организаторы. Надеемся, вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время несмотря ни на что", - говорится в сообщении на сайте G Drive Арены.
Деньги за билеты должны вернуть в течении 10 дней.
Омск, Нурлан Сабуров
 
 
