"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 17.01.2026 (обновлено: 15:18 17.01.2026)
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
Европейские лидеры неконструктивно подходят к вопросу переговоров с Россией по урегулированию на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине

Профессор Дизен осудил лидеров ЕС за неконструктивный подход к переговорам с РФ

Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейские лидеры неконструктивно подходят к вопросу переговоров с Россией по урегулированию на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Европейские лидеры ведут между собой переговоры о том, следует ли им вести переговоры с Россией. Это происходит после четырех лет организации "мирных саммитов", на которые Россия не приглашается и на которых не обсуждаются вопросы мирного урегулирования", — написал он.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Буданов* прибыл в США на переговоры
13:44
В среду издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
13:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала