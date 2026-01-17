"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейские лидеры неконструктивно подходят к вопросу переговоров с Россией по урегулированию на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Европейские лидеры ведут между собой переговоры о том, следует ли им вести переговоры с Россией. Это происходит после четырех лет организации "мирных саммитов", на которые Россия не приглашается и на которых не обсуждаются вопросы мирного урегулирования", — написал он.
В среду издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.