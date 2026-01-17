Рейтинг@Mail.ru
14:51 17.01.2026
Голикова рассказала о восстановлении домов актеров в России
Голикова рассказала о восстановлении домов актеров в России
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Одиннадцать домов актеров будут отреставрированы в ближайшие три года в РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Возрождение в регионах страны домов актеров. Я могу вам сказать, что с этого года, фактически сегодня, мы даем старт этой программе. Мы приступаем к восстановлению 11, это на ближайшие три года, домов актера", - сказала Голикова в ходе церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня Артиста.
По ее словам, губернаторы активно включились в эту работу и без федеральной поддержки восстанавливают дома актеров.
