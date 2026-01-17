Рейтинг@Mail.ru
"Направлено на нее". Датский генерал сделал дерзкое заявление о России
09:57 17.01.2026 (обновлено: 16:48 17.01.2026)
"Направлено на нее". Датский генерал сделал дерзкое заявление о России
"Направлено на нее". Датский генерал сделал дерзкое заявление о России
Россия представляет собой большую угрозу Гренландии, чем Соединенные Штаты, заявил глава Арктического командования Вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен в... РИА Новости, 17.01.2026
"Направлено на нее". Датский генерал сделал дерзкое заявление о России

Андерсен: Дания считает Россию большей угрозой Гренландии, чем США

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия представляет собой большую угрозу Гренландии, чем Соединенные Штаты, заявил глава Арктического командования Вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен в интервью агентству Reuters.
"Мое внимание сконцентрировано не на США, вовсе нет. Оно направлено на Россию", — утверждает он.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
07:17
Андерсен добавил, что вблизи острова нет российских кораблей, однако призвал НАТО нарастить присутствие в регионе для защиты северных рубежей альянса.
С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Датские военнослужащие в Гренландии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Во Франции сравнили раскол Запада из-за Гренландии с распадом СССР
07:00
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но изменить американскую позицию им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп заявил о необходимости Гренландии в рамках "Золотого купола"
Вчера, 21:10
 
Заголовок открываемого материала