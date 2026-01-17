https://ria.ru/20260117/rossija-2068489531.html
Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
Правительство утвердило время ожидания скорой помощи - РИА Новости, 17.01.2026
Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
Бригада скорой помощи в России должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова, следует из соответствующего постановления правительства, с которым... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:03:00+03:00
2026-01-17T13:03:00+03:00
2026-01-17T13:03:00+03:00
общество
россия
здоровье
россия
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бригада скорой помощи в России должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова, следует из соответствующего постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, время прибытия бригады к пациенту при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.
В постановлении уточняется, что в территориальных программах государственных гарантий время, за которое должна доехать скорая помощь, может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.