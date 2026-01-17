Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бригада скорой помощи в России должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова, следует из соответствующего постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, время прибытия бригады к пациенту при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.