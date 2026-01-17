Рейтинг@Mail.ru
В России изменятся правила ипотечного кредитования - РИА Новости, 17.01.2026
10:23 17.01.2026
В России изменятся правила ипотечного кредитования
В России изменятся правила ипотечного кредитования - РИА Новости, 17.01.2026
В России изменятся правила ипотечного кредитования
Правила ипотечного кредитования изменятся в России с 1 февраля - одна семья сможет получить одну льготную ипотеку, а также нельзя будет включить в ипотечный... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:23:00+03:00
2026-01-17T10:23:00+03:00
жилье, россия, министерство финансов рф (минфин россии), "дом.рф"
Жилье, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), "Дом.РФ"
В России изменятся правила ипотечного кредитования

РИА Новости: в России с 1 февраля изменятся правила ипотечного кредитования

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правила ипотечного кредитования изменятся в России с 1 февраля - одна семья сможет получить одну льготную ипотеку, а также нельзя будет включить в ипотечный договор третьих лиц, подходящих по условия программы, сообщил РИА Новости руководитель ипотечных продуктов банка "Дом.РФ" Игорь Руденко.
"Корректировка льготных программ: с 1 февраля 2026 года одна семья сможет получить одну ипотеку (оба взрослых члена семьи должны выступать созаемщиками). С 1 февраля не будет возможности включить в ипотечный договор третьих лиц, подходящих по условия программы", - прокомментировал он.
Также Руденко добавил, что с января 2026 года расширена география семейной ипотеки на вторичку: в программу добавили еще 22 города.
Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
ЖильеРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)"Дом.РФ"
 
 
