09:39 17.01.2026
Поставки российского чая в ЕС выросли втрое
Россия в ноябре третий месяц подряд наращивала экспорт чая в Евросоюз: поставки за месяц выросли втрое, до 323 тысяч евро, обратило внимание РИА Новости, изучив РИА Новости, 17.01.2026
экономика
россия
германия
латвия
евростат
экономика, россия, германия, латвия, евростат
Экономика, Россия, Германия, Латвия, Евростат
Чаепитие в русском стиле
Чаепитие в русском стиле
© Depositphotos.com / annafrby
Чаепитие в русском стиле . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия в ноябре третий месяц подряд наращивала экспорт чая в Евросоюз: поставки за месяц выросли втрое, до 323 тысяч евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
Поставки в конце осени оказались максимальными с июня прошлого года - тогда они составляли 409 тысяч евро.
Крупнейшим покупателем чая из России среди стран объединения - Германия, в конце осени на нее пришлось 73% всех поставок.
Еще 27% импортировала Латвия, остальные покупки пришлись на более мелких импортеров из Франции и Португалии.
Цех розлива на винодельческом предприятии
Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 миллиона евро
19 октября 2025, 08:23
 
