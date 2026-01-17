https://ria.ru/20260117/rossija-2068469485.html
Поставки российского чая в ЕС выросли втрое
Поставки российского чая в ЕС выросли втрое - РИА Новости, 17.01.2026
Поставки российского чая в ЕС выросли втрое
Россия в ноябре третий месяц подряд наращивала экспорт чая в Евросоюз: поставки за месяц выросли втрое, до 323 тысяч евро, обратило внимание РИА Новости, изучив
Поставки российского чая в ЕС выросли втрое
Россия в ноябре увеличила экспорт чая в Евросоюз втрое