Россия призвала США к прагматичности в Заполярье, заявил посол - РИА Новости, 17.01.2026
07:37 17.01.2026
Россия призвала США к прагматичности в Заполярье, заявил посол
Российская сторона на фоне внесения в Конгресс США законопроекта об "аннексии Гренландии" призывает к сохранению практичного настроя в Заполярье, заявил РИА... РИА Новости, 17.01.2026
Россия призвала США к прагматичности в Заполярье, заявил посол

Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона на фоне внесения в Конгресс США законопроекта об "аннексии Гренландии" призывает к сохранению практичного настроя в Заполярье, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Ранее в американский Конгресс был внесен законопроект об "аннексии Гренландии" в интересах обеспечения интересов США в Арктике в противовес Китаю и России.
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
07:17
Отвечая на вопрос о том, как это повлияет на сотрудничество Москвы и Вашингтона в этом регионе, Корчунов заявил: что "касается перспектив взаимодействия в арктическом регионе, то полагаем важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе".
"Открыты к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе и со странами Запада, если они будут готовы вернуться к равноправному диалогу", - добавил он.
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
