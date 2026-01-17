Россия призвала США к прагматичности в Заполярье, заявил посол

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона на фоне внесения в Конгресс США законопроекта об "аннексии Гренландии" призывает к сохранению практичного настроя в Заполярье, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"Открыты к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе и со странами Запада, если они будут готовы вернуться к равноправному диалогу", - добавил он.