Россия призвала США к прагматичности в Заполярье, заявил посол

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона на фоне внесения в Конгресс США законопроекта об "аннексии Гренландии" призывает к сохранению практичного настроя в Заполярье, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Отвечая на вопрос о том, как это повлияет на сотрудничество Москвы и Вашингтона в этом регионе, Корчунов заявил: что "касается перспектив взаимодействия в арктическом регионе, то полагаем важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе".
"Открыты к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе и со странами Запада, если они будут готовы вернуться к равноправному диалогу", - добавил он.
