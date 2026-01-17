Рейтинг@Mail.ru
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением - РИА Новости, 17.01.2026
11:49 17.01.2026
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением - РИА Новости, 17.01.2026
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением
Люди используют в святочных гаданиях смартфоны вместо зеркал, а также могут прибегать к помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости накануне... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:49:00+03:00
2026-01-17T11:49:00+03:00
общество
крещение господне
ргпу им. а.и. герцена, алиса, общество, крещение господне
РГПУ им. А.И. Герцена, Алиса, Общество, Крещение Господне
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением

Религиовед Гайдуков: в святочных гаданиях люди используют телефоны вместо зеркал

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Люди используют в святочных гаданиях смартфоны вместо зеркал, а также могут прибегать к помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости накануне Крещения религиовед, доцент РГПУ им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков.
После Рождества 7 января начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. Народные верования предполагают гадания в этот период, в том числе – в крещенский сочельник.
"Раньше на Святки девушка могла сесть в темноте меж двух зеркал, зажечь две свечи, задавала вопрос и пыталась обнаружить в "зеркальном коридоре" лицо суженого. Современные технологии дают новые возможности: в темной комнате ставят смартфон со включенной камерой, задают вопрос и ждут отклика на экране. А дальше – дают волю интерпретации", – сказал Гайдуков.
Святочные гадания сегодня могут восприниматься как форма игры или досуга, при этом большинство современных "народных" гаданий носят коммерческий характер и имеют черты, заимствованные из разных культур, эзотерических учений и современных психологических практик, считает Гайдуков.
"Зеркало для гаданий может быть заменено "виртуальным зеркалом" или смартфоном, а непонятные символы – "понятными" раскладами карт Таро или ответами "Алисы". Из простых домашних гаданий в наши дни могут проводиться гадания по книге, с зеркалом, с воском, с кошкой, на семи стаканах", – заключил религиовед.
РГПУ им. А.И. ГерценаАлисаОбществоКрещение Господне
 
 
Заголовок открываемого материала