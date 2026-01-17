Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Люди используют в святочных гаданиях смартфоны вместо зеркал, а также могут прибегать к помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости накануне Крещения религиовед, доцент РГПУ им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков.

После Рождества 7 января начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. Народные верования предполагают гадания в этот период, в том числе – в крещенский сочельник.

"Раньше на Святки девушка могла сесть в темноте меж двух зеркал, зажечь две свечи, задавала вопрос и пыталась обнаружить в "зеркальном коридоре" лицо суженого. Современные технологии дают новые возможности: в темной комнате ставят смартфон со включенной камерой, задают вопрос и ждут отклика на экране. А дальше – дают волю интерпретации", – сказал Гайдуков.

Святочные гадания сегодня могут восприниматься как форма игры или досуга, при этом большинство современных "народных" гаданий носят коммерческий характер и имеют черты, заимствованные из разных культур, эзотерических учений и современных психологических практик, считает Гайдуков.