https://ria.ru/20260117/religioved-2068478843.html
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением - РИА Новости, 17.01.2026
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением
Люди используют в святочных гаданиях смартфоны вместо зеркал, а также могут прибегать к помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости накануне... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:49:00+03:00
2026-01-17T11:49:00+03:00
2026-01-17T11:49:00+03:00
ргпу им. а.и. герцена
алиса
общество
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260116/kreschenie-gospodne-2062622236.html
https://ria.ru/20260117/pogoda-2068476213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ргпу им. а.и. герцена, алиса, общество, крещение господне
РГПУ им. А.И. Герцена, Алиса, Общество, Крещение Господне
Религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением
Религиовед Гайдуков: в святочных гаданиях люди используют телефоны вместо зеркал
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Люди используют в святочных гаданиях смартфоны вместо зеркал, а также могут прибегать к помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости накануне Крещения религиовед, доцент РГПУ им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков.
После Рождества 7 января начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. Народные верования предполагают гадания в этот период, в том числе – в крещенский сочельник.
"Раньше на Святки девушка могла сесть в темноте меж двух зеркал, зажечь две свечи, задавала вопрос и пыталась обнаружить в "зеркальном коридоре" лицо суженого. Современные технологии дают новые возможности: в темной комнате ставят смартфон со включенной камерой, задают вопрос и ждут отклика на экране. А дальше – дают волю интерпретации", – сказал Гайдуков.
Святочные гадания сегодня могут восприниматься как форма игры или досуга, при этом большинство современных "народных" гаданий носят коммерческий характер и имеют черты, заимствованные из разных культур, эзотерических учений и современных психологических практик, считает Гайдуков.
"Зеркало для гаданий может быть заменено "виртуальным зеркалом" или смартфоном, а непонятные символы – "понятными" раскладами карт Таро или ответами "Алисы
". Из простых домашних гаданий в наши дни могут проводиться гадания по книге, с зеркалом, с воском, с кошкой, на семи стаканах", – заключил религиовед.