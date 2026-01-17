Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при пожаре в хозпостройке
21:43 17.01.2026 (обновлено: 23:32 17.01.2026)
В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при пожаре в хозпостройке
В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при пожаре в хозпостройке
В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при пожаре в хозпостройке
Уголовное дело завели после гибели ребенка на пожаре в хозпостройке в подмосковной деревне Орлово, сообщили в прокуратуре Московской области. РИА Новости, 17.01.2026
В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при пожаре в хозпостройке

СК завел дело после гибели ребенка на пожаре в хозпостройке в деревне Орлово

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели ребенка на пожаре в хозпостройке в подмосковной деревне Орлово, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее МЧС РФ сообщало, что утром в субботу в деревне Орлово произошёл пожар в хозяйственной постройке. В момент возгорания внутри находился отец с двумя детьми. Мужчине удалось спасти старшего сына, а 12-летняя дочь погибла, став заложницей сильного пламени. При этом отец получил ожоги кистей рук второй степени. Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
"Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как добавили в ГСУ СК России по Подмосковью, следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, а также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Работа следователей и криминалистов на месте пожара в поселке Куровское Московской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СК назвал причину пожара в Подмосковье, где погибли пятеро детей
