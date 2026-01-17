Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ

"В этот раз расчеты самоходных минометов "Тюльпан" 46-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили загубленный штаб и пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - следует из сообщения российского военного ведомства.

Как отметили в ведомстве, 240-мм самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укреплённых зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищенности не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.