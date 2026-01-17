Рейтинг@Mail.ru
Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 17.01.2026
Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 17.01.2026
Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Расчеты минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расчеты минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе, сообщили в Минобороны России.
"В этот раз расчеты самоходных минометов "Тюльпан" 46-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили загубленный штаб и пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Как отметили в ведомстве, 240-мм самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укреплённых зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищенности не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
