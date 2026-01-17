https://ria.ru/20260117/rak-2068484651.html
Мужчина прожил 40 лет с терминальной стадией рака
Мужчина прожил 40 лет с терминальной стадией рака - РИА Новости, 17.01.2026
Мужчина прожил 40 лет с терминальной стадией рака
Грек Стаматис Мораитис смог прожить 40 лет с терминальной стадией рака легких, переехав из США на родной остров, сообщает Daily Express. РИА Новости, 17.01.2026
Мужчина прожил 40 лет с терминальной стадией рака
Express: умирающий от рака мужчина прожил еще 40 лет благодаря переезду
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Грек Стаматис Мораитис смог прожить 40 лет с терминальной стадией рака легких, переехав из США на родной остров, сообщает Daily Express
.
«
"Мораитису было около 60 лет, когда американские врачи сообщили ему, что опухоли в его легких неизлечимы и жить ему осталось меньше года", — говорится в публикации.
После возвращения здоровье мужчины значительно улучшилось: он смог вернуться к физическому труду и каждый день активно общаться со своими знакомыми.
В публикации предположили, что он смог долго прожить со смертельной болезнью благодаря более спокойной жизни на острове.
Сам Мораитис годы спустя хотел узнать от американских врачей причину улучшения своего здоровья и вернулся в Штаты, но, по его словам, все обследовавшие его специалисты уже умерли.