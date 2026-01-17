https://ria.ru/20260117/rajon-2068522226.html
Хомутовский район Курской области остался без электричества
Хомутовский район Курской области остался без электричества - РИА Новости, 17.01.2026
Хомутовский район Курской области остался без электричества
Хомутовский район Курской области остался без электричества, причины отключения выясняют, специалисты выехали на место аварии, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
курская область
2026
происшествия, курская область, александр хинштейн
В Курской области Хомутовский район остался без света, причины выясняются