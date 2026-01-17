Рейтинг@Mail.ru
Хомутовский район Курской области остался без электричества
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 17.01.2026
Хомутовский район Курской области остался без электричества
Хомутовский район Курской области остался без электричества - РИА Новости, 17.01.2026
Хомутовский район Курской области остался без электричества
Хомутовский район Курской области остался без электричества, причины отключения выясняют, специалисты выехали на место аварии, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
курская область
происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Хомутовский район Курской области остался без электричества

В Курской области Хомутовский район остался без света, причины выясняются

КУРСК, 17 янв - РИА Новости. Хомутовский район Курской области остался без электричества, причины отключения выясняют, специалисты выехали на место аварии, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В субботу над Курской областью в 12.26 объявили опасность атаки беспилотников.
"Хомутовский район остался без электричества. Причины отключения выясняются. Бригады энергетиков выехали на место аварии, в кратчайшие сроки специалисты подключат район к резервным источникам питания. Держу ситуацию на личном контроле!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
