https://ria.ru/20260117/pvo-2068493410.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2026
Над Белгородом сработала система ПВО
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:35:00+03:00
2026-01-17T13:35:00+03:00
2026-01-17T13:48:00+03:00
безопасность
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg
https://ria.ru/20260117/pvo-2068485514.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_736d9f74c3fc487c65be305a5b7efda4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгород
Над Белгородом сработала система ПВО
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом