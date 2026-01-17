Рейтинг@Mail.ru
13:35 17.01.2026 (обновлено: 13:48 17.01.2026)
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО - сбиты воздушные цели. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков на платформе Max.
Глава региона добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступает.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
ПВО за четыре часа уничтожила десять украинских беспилотников
12:25
 
