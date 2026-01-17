ПВО за четыре часа уничтожила десять украинских беспилотников

"Семнадцатого января в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Астраханской области, два БПЛА - над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.