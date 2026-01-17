https://ria.ru/20260117/pvo-2068485514.html
ПВО за четыре часа уничтожила десять украинских беспилотников
ПВО России за четыре часа перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 17.01.2026
