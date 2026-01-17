Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 214 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 17.01.2026
ПВО за сутки сбила 214 беспилотников
ПВО за сутки сбила 214 беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
ПВО за сутки сбила 214 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 214 беспилотников самолетного типа, шесть реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун", сообщило в субботу... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ПВО за сутки сбила 214 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 214 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 214 беспилотников самолетного типа, шесть реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 214 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109558 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27170 танков и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52076 единиц специальной военной автомобильной техники.
