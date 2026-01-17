МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 214 беспилотников самолетного типа, шесть реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 214 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109558 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27170 танков и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52076 единиц специальной военной автомобильной техники.
