Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 17.01.2026 (обновлено: 08:31 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/pvo-2068462199.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 99 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:27:00+03:00
2026-01-17T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
азовское море
черное море
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067959349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
азовское море
черное море
республика крым
астраханская область
ростовская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, курская область, азовское море, черное море, вооруженные силы украины, беспилотники, республика крым, астраханская область, ростовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Азовское море, Черное море, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Украина
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожила 99 украинских дронов над регионами РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 99 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"С 23:00 мск до 7:00 мск средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Российские военные нашли в штабе ВСУ секретную информацию о дронах
15 января, 05:16
Так, российские бойцы поразили 47 БПЛА над Черным морем, 29 — в Белгородской области и 12 — в Курской.
По четыре дрона сбили над Ростовской и Астраханской областями, два — в Крыму, один — над Азовским морем.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКурская областьАзовское мореЧерное мореВооруженные силы УкраиныБеспилотникиРеспублика КрымАстраханская областьРостовская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала