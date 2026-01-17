https://ria.ru/20260117/pvo-2068462199.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 99 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников
