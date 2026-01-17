https://ria.ru/20260117/pvo-2068458854.html
Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области
Воздушную атаку отразили в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.01.2026
