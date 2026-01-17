Рейтинг@Mail.ru
17:15 17.01.2026
В глазах всего мира Европа выглядит униженной, считает Пушков
В глазах всего мира Европа выглядит униженной, считает Пушков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В ситуации с притязаниями США на Гренландию Европа в глазах всего мира выглядит униженной и бессильной, что еще раз говорит о ее неуклонном упадке, считает сенатор Алексей Пушков.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
Вчера, 03:49
"В глазах всего мира Европа выглядит униженной и бессильной. И это еще раз говорит о ее неуклонном упадке", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, министр обороны Бельгии рассуждает о плане А и плане Б, но все это звучит просто жалко.
"Ведь (президент США Дональд - ред.) Трамп наносит удар не только по Дании, но и по глобальному коллективному образу Европы, не способной отстоять и защитить одного из своих членов", - отметил Пушков.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии
Вчера, 13:10
 
