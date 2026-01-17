Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Приволье в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.01.2026 (обновлено: 13:47 17.01.2026)
ВС России освободили населенный пункт Приволье в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Приволье в ДНР - РИА Новости, 17.01.2026
ВС России освободили населенный пункт Приволье в ДНР
Российские военные освободили Приволье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
славянск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
краматорск
славянск
россия, донецкая народная республика, краматорск, славянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Славянск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные освободили Приволье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Приволье в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 225 боевиков, американский бронетранспортер и британское артиллерийское орудие. Удары наносились в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСлавянскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала