ВС России освободили населенный пункт Приволье в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Приволье в ДНР
Российские военные освободили Приволье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
славянск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
