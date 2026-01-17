Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/primortsy-2068464646.html
В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей
В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей - РИА Новости, 17.01.2026
В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей
Троих приморцев заключили под стражу на два месяца за хищение 132 миллионов рублей под видом привоза автомобилей из Японии, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:22:00+03:00
2026-01-17T08:22:00+03:00
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008342582.html
https://ria.ru/20250325/sud-2007091399.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей

Троих приморцев заключили под стражу за хищение на поставках авто из Японии

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Троих приморцев заключили под стражу на два месяца за хищение 132 миллионов рублей под видом привоза автомобилей из Японии, сообщает региональная прокуратура.
Приморском крае задержаны ещё три участника организованной группы, причастной к хищению денежных средств под видом привоза автомобилей из Японии… на общую сумму свыше 132 миллионов рублей… Суд… заключил под стражу ещё троих задержанных сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая
31 марта 2025, 10:35
Установлено, что с 2019 по 2022 годы группа через аффилированные коммерческие организации обманным путём завладели средствами более 400 граждан под видом поставки автомобилей из Японии.
По уголовному делу привлекаются 10 обвиняемых. С учетом роли каждого фигуранта избраны различные меры пресечения в виде заключения под стражу, запрета определённых действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении основного фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство и рассматривается по существу Находкинским городским судом.
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин
25 марта 2025, 06:24
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала