В Приморье задержали трех человек за хищение 132 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Троих приморцев заключили под стражу на два месяца за хищение 132 миллионов рублей под видом привоза автомобилей из Японии, Троих приморцев заключили под стражу на два месяца за хищение 132 миллионов рублей под видом привоза автомобилей из Японии, сообщает региональная прокуратура.

"В Приморском крае задержаны ещё три участника организованной группы, причастной к хищению денежных средств под видом привоза автомобилей из Японии … на общую сумму свыше 132 миллионов рублей… Суд… заключил под стражу ещё троих задержанных сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2019 по 2022 годы группа через аффилированные коммерческие организации обманным путём завладели средствами более 400 граждан под видом поставки автомобилей из Японии.

По уголовному делу привлекаются 10 обвиняемых. С учетом роли каждого фигуранта избраны различные меры пресечения в виде заключения под стражу, запрета определённых действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении основного фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство и рассматривается по существу Находкинским городским судом.