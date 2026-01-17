Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил, что угрозам нет места среди союзников и выразил поддержку Дании.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Угрозам нет места среди союзников. Позиция Норвегии тверда: Гренландия является частью Королевства Дания. Норвегия полностью поддерживает суверенитет Королевства Дания. В НАТО существует широкое согласие о необходимости укрепления безопасности в Арктике, в том числе в Гренландии", - написал Стёре в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.