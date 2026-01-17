Рейтинг@Mail.ru
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 17.01.2026 (обновлено: 23:40 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/premer-2068557793.html
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил, что угрозам нет места РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:39:00+03:00
2026-01-17T23:40:00+03:00
в мире
гренландия
норвегия
дания
дональд трамп
нато
удары сша по венесуэле
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746749559_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_07fe126eaa59e6d3b57381c41e5aaa25.jpg
https://ria.ru/20260117/es-2068553224.html
гренландия
норвегия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746749559_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c3b27cd30f8d0e53160e3677d54cb405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, норвегия, дания, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Норвегия, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле, Введение Трампом пошлин на импорт
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии

Премьер Норвегии Стере: угрозам нет места среди союзников НАТО

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЙонас Гар Стёре
Йонас Гар Стёре - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Йонас Гар Стёре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, заявил, что угрозам нет места среди союзников и выразил поддержку Дании.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Угрозам нет места среди союзников. Позиция Норвегии тверда: Гренландия является частью Королевства Дания. Норвегия полностью поддерживает суверенитет Королевства Дания. В НАТО существует широкое согласие о необходимости укрепления безопасности в Арктике, в том числе в Гренландии", - написал Стёре в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
Вчера, 22:43
 
В миреГренландияНорвегияДанияДональд ТрампНАТОУдары США по ВенесуэлеВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала