Премьер Канады согласился войти в совет мира по Газе - РИА Новости, 17.01.2026
18:45 17.01.2026
Премьер Канады согласился войти в совет мира по Газе
Премьер-министр Канады Марк Карни принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав совета мира по Газе, сообщила газета Globe and Mail со...
в мире
сша
израиль
канада
дональд трамп
марк карни
марко рубио
всемирный банк
сша
израиль
канада
в мире, сша, израиль, канада, дональд трамп, марк карни, марко рубио, всемирный банк, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Канада, Дональд Трамп, Марк Карни, Марко Рубио, Всемирный банк, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Премьер Канады согласился войти в совет мира по Газе

Globe and Mail: премьер Канады Карни согласился войти в совет мира по Газе

Марк Карни
Марк Карни
Марк Карни. Архивное фото
Марк Карни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав совета мира по Газе, сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на источник.
"Премьер-министр Канады Марк Карни принял приглашение присоединиться к "совету мира" президента США Дональда Трампа по будущему Газы, сказал в субботу высокопоставленный правительственный источник", - говорится в сообщении газеты.
Ранее Белый дом объявил, что в состав совета мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Белый дом пообещал, что вскоре станет известно о назначении дополнительных членов совета мира.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
